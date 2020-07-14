Kültür ve Sanatın Kalbi Bu Yaz Yeniden Beykoz Kundura’da Atıyor

Bir Yaz Gecesi Sahnesi çatısı altında elektronik, world, funk, indie, pop ve rock müziğin en heyecan verici notalarını ve müziğini bir araya getiren Beykoz Kundura, ilk konser etkinliğini gerçekleştireceği 25 – 26 Temmuz tarihinden Eylül ayının sonuna kadar Boğaz kenarındaki açık alanında sanatseverlerle buluşuyor. Beykoz Kundura, açık hava konser programının yanı sıra 07 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kundura Sinema ve MUBI Türkiye iş birliği ile gerçekleştireceği Bir Yaz Gecesi Sineması açık hava film gösterimleri ile karantinada geçen günlerin ardından, yaz aylarının heyecanla beklenen sanat duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.