Adalet Ağaoğlu’nu Kaybettik

Öykü ve roman yazarı Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz 2020 Salı günü hayatını kaybetti. 23 Ekim 1929′da Nallıhan’da dünyaya gelen Ağaoğlu, 1950’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci romanı Fikrimin İnce Gülü, Sarı Mercedes: Fikrimin İnce Gülü ismiyle Tunç Okan yönetiminde filme alındı. Adalet Ağaoğlu, yönetmenliğini Mehmet Eryılmaz’ın yaptığı RAS: Bir Aydınlık Adam adlı belgesel filmde beyazperdede de göründü. Cenazesi, 15 Temmuz Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verilecek merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.