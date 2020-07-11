Gölbaşı Belediyesi Sinema Gösterimi Öncesi Sürpriz Evlilik Teklifi

Başkentlilere arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi film rüzgârına devam ediyor. Animasyon severleri Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmiyle buluşturan Gölbaşı Belediyesi, sürpriz evlilik teklifi ile unutulmaz bir geceye de imza attı. Film öncesi Ali’nin Ayşe’ye evlilik teklifi etmesi ile duygusal anlara ev sahipliği yapan sahne, Ayşe’nin evet demesi ile yerini mutluluğa bıraktı. Başkan Ramazan Şimşek ve eşi film öncesi vatandaşlarla sohbet etti.

Basın Bülteni

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Ramazan Şimşek (Gölbaşı Belediye Başkanı) ve Eşi

