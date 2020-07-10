39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışmasına Geri Sayım Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17 – 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor. Yapılacak yarışmalarda, 11 uzun, 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21:00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

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Ulusal Yarışma Filmleri

Aşk, Büyü vs. (Ümit Ünal)

Bilmemek (Leyla Yılmaz)

Bina (Orçun Behram)

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)

Körleşme (Hacı Orman)

Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

Plaza (Anıl Gelberi)

Topal Şükran’ın Maceraları (Onur Ünlü)

Soluk (Özkan Yılmaz)

Şair (Mehmet Emin Yıldırım)

Uzak Ülke (Erkan Yazıcı)

Ulusal Kısa Film Yarışma Filmleri

#21xoxo (Sine Özbilge, İmge Özbilge)



Ahtapot (Engin Erden)



Bir Yazdan İzlenimler (Impressions of a Summer) (Ayça Çiftçi)



Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)



Cemile Sezgin: Bir Şehrin Hikâyesi (Aylin Kuryel, Raşel Meseri)



Evde Yok (As If I Never Existed) (Murat Emir Eren)



Free Fun (Fehmi Öztürk)

Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)



Kulak Misafiri (Favesdropper) (Ahmet Toğaç)



Siyah Güneş (Black Sun) (Arda Çiltepe)



Yağmur Olup Şehre Düşüyorum (I’m Runnigng Down into The City) (Kasım Ördek)



Yolcular (Farnoosh Samadi, Ali Asgari)

