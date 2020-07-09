Dünyanın En Önemli Sinemacıları 12 Punto’da Jüri Koltuğuna Oturacak

2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin jüri üyeleri belli oldu. 12 – 18 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda dünyaca ünlü tanınmış isimler bir araya gelecek. Jüri üyeleri arasında Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali’nden Georges Goldenstern, Doha Film Enstitüsü’nden Fatma Hassan Al Remaihi, Saraybosna Film Festivali’nden Jovan Marjanovic ve ünlü film satış ajansı Films Boutique’den Gabor Greiner yer alacak.

Basın Bülteni

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