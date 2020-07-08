Altyazı Sinema Dergisi’nin Temmuz 2020 Sayısı Çıktı

Altyazı Sinema Dergisi, Temmuz ayında yayınlanan 197. sayısında, pandemi nedeniyle tüm dünyada aylardır kapalı olan sinema salonlarını odağa alıyor. Kapsamlı Sinema Salonu dosyası vesilesiyle derginin kapağını da, 1958 yapımı Büyüyen Canavar (The Blob) filminin sinema salonunda geçen bir sahnesi süslüyor. Tüm dünyada sinema salonları yeniden açılırken, Altyazı bakışını sinema salonlarına, seyircilik adabının yüz yılda geçirdiği dönüşüme, sinema salonunu aşkın, romantizmin, ya da bastırılmış arzuların mekânı olarak tasarlayan, büyük düşlerin ve kâbusların birlikte görüldüğü yerler olarak hayal eden filmlere yöneltiyor.