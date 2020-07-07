Jale Aylanç’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Jale Aylanç, 06 Temmuz 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Bir Yudum Sevgi, Kırlangıç Fırtınası, Düttürü Dünya, Olur Olur, Sonsuz Bir Aşk, Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi sinema filmlerinde, rol alan Aylanç, 23 Mart 1948′de İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu’nda, Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.