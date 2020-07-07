Arabada Sinema Keyfine Devam

Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime, Prime Açık Hava Sineması’nı bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak arabalı sinema konseptiyle buluşturdu. Haziran ayında film keyfine yeniden kavuşan Prime kullanıcılarının talebi üzerine Türk Telekom, arabalı sinema gecelerini uzatma kararı aldı. 09 – 18 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak yeni gösterimlerin adresi, yine Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İSPARK olacak.
Gösterilecek Filmler:
09 Temmuz: Bir Şans Daha
11 Temmuz: Rafadan Tayfa: Göbeklitepe
16 Temmuz: Bayi Toplantısı
18 Temmuz: Ajanlar İş Başında