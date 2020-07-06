Sinema Sektörüne Can Suyu

Pera Yapım tarafından 19 Haziran’da çekimlerine başlanan Kehanet pandemi sonrasında sete çıkan ve koronavirüs salgınını da konu alan ilk film oldu. Senaryosunu Fırat Tamer’in yazdığı, Fatih Hasanoğlu’nun yönettiği, çekimleri tamamlanan proje, Türkiye’nin ilk gizem, gerilim, macera filmi olarak dikkat çekiyor. Çekimler sırasında covit-19 önlemleri alınırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi. Kehanet, Eylül ayında CGV Mars Dağıtım tarafından sinemalarda gösterime çıkarılacak. Başrollerinde, Mustafa Ak, Muhammed Bahçecik, Fatih Hasanoğlu ve Halil Kumova’nın oynadığı film, yaşamakta olduğumuz koronavirüs’ü de senaryosuna dahil ediyor.

Basın Bülteni

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