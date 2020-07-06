Ercan Kesal’ın Yönetmen Koltuğuna Oturduğu İlk Filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye Prömiyeri İstanbul Film Festivali’nde Gerçekleştirilecek

Dünya prömiyerini Ocak ayında Rotterdam Film Festivali’nde yapan, Ercan Kesal’ın yönettiği Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen festivalin Ulusal Yarışması 17 – 28 Temmuz tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal Yarışma ödülleri ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri ve festivaldeki tek gösterimi 24 Temmuz Cuma akşamı saat 21:00’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Basın Bülteni

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