CGV Mars Cinema Group’ta Üst Düzey Atamalar

CGV Mars Cinema Group bünyesinde iki önemli atama gerçekleşti. Grubun CEO koltuğuna Jong Min Jung otururken, COO’luk görevine ise Nurdan Ulu Horozoğlu atandı. Jung, üniversite eğitimini Kyunghee Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. Jong Min Jung, kariyerine 1996 yılında TBWA Kore’de başladı, CGV Kore Merkez’de ise pazarlama takım lideri, CMO ve COO olarak çalıştı. CGV Mars Cinema Group’taki yeni görevine 01 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Jong Min Jung, yeni dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle sektörün değişen dengelerini de göz önüne alarak şirketin hedeflerini yakalaması için çalışacak.

Jong Min Jung



Nurdan Ulu Horozoğlu

