Senaristlerden Kadına Şiddete Karşı Bildiri

Sinema filmi ve TV dizisi senaristleri erkek şiddetinin karşısında tavır ve kamuoyuna hitaben bir duyuru yayınladılar. Senaristler, Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, CMYLMZ Fikir Sanat ve NuLook Film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyor. Duyuru şöyle: “Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir …”

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