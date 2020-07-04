ÖĞDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması Jürileri Belli Oldu

ÖĞDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın jürileri açıklandı. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada “Irkçılık, Ayrımcılık ve Ötekileştirme” temalı 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’yla insanlığın şu an yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan ötekileştirmeyi konu alan senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Dereceye girenlerin ödülleri 05 Eylül 2020 Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.