Haberler

ÖĞDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması Jürileri Belli Oldu

Yorum yapın

ÖĞDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın jürileri açıklandı. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada “Irkçılık, Ayrımcılık ve Ötekileştirme” temalı 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’yla insanlığın şu an yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan ötekileştirmeyi konu alan senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Dereceye girenlerin ödülleri 05 Eylül 2020 Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir