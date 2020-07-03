Türsak Vakfı 2020 Haziran Ayı Etkinlik Bülteni

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu sene ilk defa çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Filmimin Hikâyesi ve Genç Objektif yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı Senaryo Sohbetleri bu ay da Türk Sinema ve Dizi sektöründen önemli konukları ağırladı. Programda moderatör Bora Talat Oyacı’nın ve izleyicilerin sorularını yanıtlayan konuklar, sektörle ilgili bilgi ve deneyimlerini izleyicilerle paylaştılar. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini desteklemek, bu projelerin senaryodan filme dönüştürülmesini mümkün kılmak için 17 yıldır hayata geçirilen TÜRSAK Geleceğin Sineması’nda kazanan 10 projenin sahibi sinema öğrencileri, online atölyelerde buluştu.

16. Çocuk Filmleri Festivali



17. Geleceğin Sineması

