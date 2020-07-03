Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2020 yılı başvuruları başladı. “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” olarak belirlendi. Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na başvuracak olan kısa filmlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve ana jüri, finale kalan en az 10 en fazla 15 adet kısa film arasından son değerlendirmeyi yapacak.

Afiş / İlan



Nevgül Bilsel Safkan

