İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimlerinde Güvenlik Tedbirleri Uyguluyor

Dünyadaki pek çok film festivali gibi İstanbul Film Festivali de ileri bir tarihe ertelendi ve ilk kez Nisan ayında yapılamadı. Pandemi tedbirleri birçok film festivalini tarihlerinde ilk kez çevrimiçi gösterimler yapmaya yöneltti. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimlerinin ilk seçkisini Mayıs, ikincisini ise Haziran ayında yaptı ve programından 15’er filmi gösterime açtı. Sanal güvenlik kaygıları festivallerin de her zaman gündeminde bulunuyor. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimlerinde Shift72 firmasının platformunu kullandığı gibi çevrimiçi içerik takibi ve koruma alanlarında korsana hızlı müdahaleyi ilke edinen DigiGuardians ile işbirliği yapıyor.

Basın Bülteni

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