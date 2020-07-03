Ferzan Özpetek Tüm Listelerde 1 Numara

Ferzan Özpetek’in yeni romanı Bir Nefes Gibi, İtalya’dan sonra Türkiye’de de okurları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çıktığı andan itibaren listelerde ön sıralara yerleşen kitap, bir haftada ikinci baskısını yapıp 40.000 okura ulaştı. Ferzan Özpetek, yeni romanıyla okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen Bir Nefes Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor.