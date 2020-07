39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması 17 – 28 Temmuz’da Yapılıyor

İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17 – 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor. Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21:00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Festivalin diğer gösterimleri ise 09 – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Filmekimi ile birlikte gerçekleştirilecek festivalin zengin programı ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Yarışma Filmleri

Aşk, Büyü vs. (Ümit Ünal)

Bilmemek (Leyla Yılmaz)

Bina (Orçun Behram)

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)

Körleşme (Hacı Orman)

Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

Plaza (Anıl Gelberi)

Topal Şükran’ın Maceraları (Onur Ünlü)

Soluk (Özkan Yılmaz)

Şair (Mehmet Emin Yıldırım)

Uzak Ülke (Erkan Yazıcı)

Ulusal Kısa Film Yarışma Filmleri

#21xoxo (Sine Özbilge, İmge Özbilge)



Ahtapot (Engin Erden)



Bir Yazdan İzlenimler (Impressions of a Summer) (Ayça Çiftçi)



Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)



Cemile Sezgin: Bir Şehrin Hikâyesi (Aylin Kuryel, Raşel Meseri)



Evde Yok (As If I Never Existed) (Murat Emir Eren)



Free Fun (Fehmi Öztürk)

Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)



Kulak Misafiri (Favesdropper) (Ahmet Toğaç)



Siyah Güneş (Black Sun) (Arda Çiltepe)



Yağmur Olup Şehre Düşüyorum (I’m Runnigng Down into The City) (Kasım Ördek)



Yolcular (Farnoosh Samadi, Ali Asgari)