26 İlde 34 Sinemada 33 Film Gösterimde

Salgın sebebiyle 108 gündür kapalı olan sinema işletmeleri 03 Temmuz 2020′den itibaren gösterimlere başlıyor. 15 yerli, 18 yabancı filmle Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kastamonu, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon ilinde 116 kapalı salonda başlayan gösterimler, 17 Mart 2020′deki kapanış sırasında faaliyette olan genel sinema lokasyonunun %6’sına tekabül ediyor. Türkiye’de sinema zincirlerinin işletmelerini kademeli olarak 07 Ağustos 2020′den itibaren açacağı kamuoyuna açıklanmıştı. (Haber: Deniz Yavuz.)