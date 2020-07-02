Korona Krizi Sonrası İlk Çocuklarla Yüzyüze Sinema Atölyeysi Gerçekleştirildi

Çocuklar için sinema kitabı yazan Gürşat Özdamar, Kartal Atalar Yasemin Sokak’ta oturan çocuklarla eğlenceli bir sinema atölyesi gerçekleştirdi. Yüzyüze ve ücretsiz gerçekleştirilen bu çocuk sinema atölyesi, bir apartman girişindeki minik bir bahçede korona krizi sonrası yapılan ilk yüzyüze atölyeydi. Özdamar’ın kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği atölyede evlerden getirilen sandalye ve masalar kullanıldı. Ağaçların gölgesinde çocuklar sinema ile tanıştı. Hepsi gayet istekli olan sinemasever çocuklar bu tür yararlı atölyelerin devam ettirilmesini istiyorlar.

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