Coronavirüs’ün sebep olduğu pandemi sürecinin ardından Türkiye’de film festivallerinin geleceği nasıl şekillenecek? Festival tutkunlarını bekleyen uygulamalar hangileri? Dünyada sinema verileri ölçümcüsü Comscore Movies temsilcisi Deniz Yavuz’un moderasyonuyla İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü Kadir Beycioğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali Direktörü Ahmet Boyaıoğlu ve Ankara Film Festivali Direktörü İnci Demirkol, 09 Temmuz’da tartışıyor.