Görkem Gül’ün yönetmenliğini yaptığı Türkiye’deki amatör futbolun durumunu anlatan Amatörle Karşı Karşıya belgeseli Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde evlerden izlenebilmesi için Youtube üzerinden yayınlandı. Türkiye’nin en çok amatör kulübe sahip mahallesi olan Çamdibi Mahallesi’nden (İzmir) yola çıkan belgesel, Türkiye’deki amatör futbolun derinliklerine iniyor. Belgeselde, amatör futbolculuğun sorunları ve imkânsızlığını gözler önüne seren çeşitli hikâyeler, “Türkiye’de neden futbolcu yetişmiyor” sorusuna alternatif cevaplar üretiyor. Belgeselde, yaptıkları işten keyif alan, mücadeleyi bırakmayan bir çok amatör futbol sevdalısının hikâyesi anlatılıyor.

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