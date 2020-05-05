Özer Kızıltan’ı Kaybettik

Oyuncu, senarist ve yönetmen Özer Kızıltan, 05 Mayıs 2020 Salı günü hayatını kaybetti. 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Kızıltan, başrollerini Erkan Can, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Ertan Saban, gibi usta oyuncuların paylaştığı Takva filmi ile tanındı. Kızıltan ayrıca Beni Unutma adlı sinema filmini de yönetti. Çalıştığı TV dizileri arasında Gülbeyaz, Müjgan Bey, Yanık Koza, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Elveda Rumeli, Sessiz Fırtına, Yaralı Yürek, Son Ağa, Sensiz Yaşayamam, Hayati ve Diğerleri, Tozlu Yollar, Kayıp İnci ve Elimiz Mahkum gibi diziler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.