Sükan Kahraman’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Sükan Kahraman, 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Damdaki Kemancı, Keşanlı Ali Destanı ve çok sayıda tiyatro oyununda yer alan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Kahraman, 2001 yılında Fırat Tanış, İsmail İncekara ve Yurdaer Okur’la beraber, Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülüne aday gösterilmişti. Kuruntu Ailesi, Medeni Haller, Çiçek Taksi ve Tatlı Kaçıklar adlı TV dizileriyle tanınan Kahraman, 1974 yapımı Düşmanlarım Çatlasın ve 1987 yapımı On Kadın adlı sinema filmlerde de oynamıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz