Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde, Akbank Sanat kısa film çekme heyecanını evlere taşıyor. 04 Mayıs – 04 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği, çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması ile filmseverlere yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Yarışmaya katılabilmek için @akbanksanat Instagram sayfasının takip edilmesi, 01 Nisan 2020 tarihinden sonra çekilen en az 2, en fazla 5 dakikalık kısa filmlerin Instagram üzerinden #akbankevdekısafilm hashtag’i ile @akbanksanat’ı mentionlanarak paylaşılmaları gerekiyor.

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