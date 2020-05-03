Selma Köksal’ın Bahar İsyancıdır Adlı Filmi Youtube’de Serbest Erişime Açıldı

Yönetmenliğini Selma Köksal’ın yaptığı ve Volga Sorgu, Selma Köksal, Çimen Turunç Baturalp ile Yıldıray Şahinler’in oynadığı Bahar İsyancıdır, yobutube' da serbest erişime açıldı. Hindistan’da 2014 yılının yazında düzenlenen 4. Uluslararası Keşmir Film Festivali’nin uluslararası bölümde En İyi Film seçilen film, 90’lı yılların ortalarından, 2000’li yılların başlangıcına, oradan da günümüze kadar uzanan bir zaman dilimi içinde, bir tiyatro topluluğunun, Oyuncular Kumpanyası’nın öyküsünü beyazperdeye getiriyor. 12 Eylül’ün gölgesinde yetişen, etik ve kültürel değerlerin liberal ekonomilerle değiştiği tarihsel bir süreçte yaşayan gençlerin tiyatro yoluyla direnişi anlatılıyor.