Pınar Bulut: Ali Vefa ile Karşılaşsam Ona Sıkı Sıkı Sarılırdım

Başarılı projelerin senaristi Pınar Bulut; DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen Senaryo Sohbetleri programının dördüncü konuğu oldu. Mucize Doktor dizisi ile efsaneleşen oyuncu Taner Ölmez de program sırasında canlı yayına katılan sürpriz isimdi. Pınar Bulut ayrıca bir sinemaseverin sorusunu da içtenlikle cevapladı.

Basın Bülteni

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Bora Talat Oyacı – Taner Ölmez – Pınar Bulut



Bora Talat Oyacı – Pınar Bulut

