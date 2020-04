Call Of Duty Görsel Efekt Takımında Bir Türk: Alican Afşar

Alican Afşar, oyunseverlerin severek oynayıp takip ettiği dünyaca ünlü Call of Duty: Modern Warfare isimli oyunun görsel efekt ekibinde yer alan isimlerden biri oldu. Sabancı Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminden sonra ABD’de Academy of Art University‘de Görsel Efekt üzerine yüksek lisansını tamamlayan Afşar, Turn10 Microsoft Stüdyosu’nda Forza Motorsport oyununda çalıştıktan sonra, Call of Duty’nin 2019’da çıkan yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare isimli oyunun görsel efekt ekibinde çalıştı. Alican Afşar, gösterime girme hazırlığını tamamlayan, Başaran Şimşek’in yönettiği Hashtag isimli korku filminin de görsel efektlerini yaptı.