Alavara Koyu, Datça Yarımadası’nın Kalbidir. Alavara’ya Kıymayın…

Datça’daki Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü. Karar, bölgedeki tüm doğal hayatı ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü açıyor. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi, bu kararın bir an önce iptal edilmesi için internet sitesi change.org’da kampanya başlattı. Dar, uzun bir coğrafi yapıya sahip olan yarımadanın hemen her noktası, yaban hayatının mekânsal sürekliliği açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Sen de imza ver, kampanyaya katıl.

Basın Bülteni

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