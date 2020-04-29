İBB Kültür Daire Başkanlığı, 01 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda Babamın Kanatları Filmini Yayınlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle, kültür ve sanat etkinliklerini dijital yayınlarla sürdüren İBB Kültür Daire Başkanlığı, 01 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda, en iyi işçi filmleri arasında gösterilen Babamın Kanatları filmini sanatseverle buluşturuyor. Babamın Kanatları, 01 Mayıs Cuma akşamı saat 21:30’da İBB Kültür Sanat Youtube Kanalı’ndan izlenebilecek. Kıvanç Sezer’in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel’in paylaştığı film, inşaat işçilerin günlük hayatlarını ve iş cinayetlerini anlatıyor.

Basın Bülteni

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