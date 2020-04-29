Barış Çekiç’in yönettiği ve Ahmet Çakar, Çağdaş Utku Çakar ile Barış Çekiç’in oynadığı Bizi Ayıran Duvar, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla X Crew Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bizi Ayıran Duvar, aileleri yurtdışında olduğu için evde beraber karantinaya giren üç kardeşin, sokağa çıkma yasağıyla beraber evde gittikçe sıkışıp vahşileştikleri ve sırlarını açığa çıkardıkları süreci anlatıyor.