17. TÜRSAK Geleceğin Sineması’nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu

Gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine yönelik; senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17. TÜRSAK Geleceğin Sineması’nda ön jüri toplantısı sonucu finale kalan 20 eser belirlendi. Yarışmanın sonuçları TÜRSAK Vakfı’nın Youtube kanalında canlı yayımlanan Senaryo Sohbetleri programında açıklandı. 20 proje, 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Yönetmen Bora Talat Oyacı, Yapımcı Gülnaz Gökçen ve İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Gör. Perihan Taş Öz’den oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla belirlendi.

Basın Bülteni

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17. TÜRSAK Geleceğin Sineması Finalistleri

