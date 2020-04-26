Araştırmacı Yazar Deniz Yavuz, 01 Mayıs Emek ve Dayanış Günü Sebebiyle Sinema Emekçilerini Hatırlatıyor

Günümüzün en popüler tartışma başlıklarından biri; ‘Sinemanın geleceği ne olacak?.. Dijital dönüşüm sürecinden sonra sinemalar yok mu olacak? Sinemanın ‘yok olması’ mümkün gözükmüyor. Sinema ‘izleyiciye’ sunulabilecek en üst düzey teknik imkanlara sahip, ‘filmciler’ için de yüksek gelir kaynağı olma özelliğindeki alan olarak, aslında ayrıcalıklı bir olgudur. Bugün yaşanan tartışmalar, bu kez göbeğine virüs krizini koyup sinemanın o iştah açan ticari gücünü zedelemeye çalışarak, rol çalan diğer mecralardaki tüccarların yaptığıdır. Öte yandan değişime engel olunamıyor. Teknik …

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