Omar ve Biz, 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Seçildi

2019 yapımı Omar ve Biz filmi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mehmet Bahadır Er ile Maryna Er Gorbach’ın yönettiği film Arjantin’de bu yıl 6.sı düzenlenen Santa Cruz Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film seçildi. Aile içi ilişkiler, yalnızlık ve ön yargıları perdeye getiren ve uluslararası film festivalleri tarafından takdir edilmeye devam eden Omar ve Biz filmi, önümüzdeki aylarda sinemalarda gösterime girecek ve seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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