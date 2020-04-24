Murat Kürüz’ü Kaybettik

Gırgır, Fırt ve Limon adlı karikatür dergilerinde çizen, karikatürist, yönetmen Murat Kürüz, 24 Nisan 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. TRT 1 ve TGRT’de olarak görev yapan Küriz, Ulusal Radyo TV.de Türker İnanoğlu ile de çalıştı. Onlarca TV dizisinin yapımcı ve senaristliğini üstlenen Küriz, Canım Kardeşim Benim adlı animasyon filmin de yönetmenliğini yapmıştı. Küriz’in cenazesi, 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Bodrum Yahşi Mahallesi Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.