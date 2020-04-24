İlk Çevrim İçi Çocuk Filmleri Festivali Eğlenceli Bir Açılışla Başladı

Çocukların sinemayla tanışmalarına ve sinema kültürü edinmelerine rehberlik etmek için gerçekleştirilen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin 16.sı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşındı. Festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan Instagram ve YouTube canlı yayınlarıyla başladı. Festivalin açılış galası öncesi TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren ile genç oyuncu Berat Efe Parlar çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Basın Bülteni

Açılış galasını izlemek için tıklayınız.

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