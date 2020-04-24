Araştırmacı Yazar Deniz Yavuz, Covid-19 Salgınının Sinema Sektörüne Etkilerini Araştırdı

Dünya çapında büyük bir etkiyle yaşamı felç eden virüs sebebiyle Türkiye sinema işletmeleri 17 Mart’ta faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Şimdilik bir aydır sinema perdelerinde gösterimler durdu. Araştırmacı yazar Deniz Yavuz, konuyla ilgili yapımcılarının görüşlerini aldı. Soruşturmaya katılan ve öneriler sunan isimler arasında Yapımcı Cemal Okan (TAFF Motion Content), Muzaffer Yıldırım (NuLook), Kerem Çatay (Ay Yapım), Adnan Akdemir (Sifisan), Doruk Acar (Insignia), Zeynep Özbatur Atakan (Zeyno Film), İsmail Fidan (ISF Film), Murat Kaya (TRT), Ulaş Çobancı (FFP Media) gibi isimler var.

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