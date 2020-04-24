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Antakya Film Festivali’nden Online Film Şenliği

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Etkili sanat dünyası aktörleri, Coronavirus sürecindeki sanat etkilerini, Covid-19 gibi küresel tehditlerle karşı karşıya kaldığında sanatın rolünü ve değerini keşfetmek için bir araya getiriyor. Antakya Film Festivali yaşamakta olduğumuz günler içinde, sürece katkıda bulunmak için, festivalde başarılı olup ödül alan filmleri belli süre online erişime açıyor. 27 Nisan’da başlayacak Antakya Film Festivali Online Film Şenliği, 01 Haziran’a her hafta farklı konularda göstereceği filmlerin linklerini yakında açıklayacak.

Eşref Kolçak Antakya’da

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