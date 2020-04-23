İlk Çevrim İçi Çocuk Filmleri Festivali 23 Nisan’da Başlıyor

Çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festivali’nin 16.sı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşınacak. Festival 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılacak InstaLive ve YouTube yayınlarıyla başlayacak. Başarılı genç oyuncu Berat Efe Parlar ile Elif Dağdeviren’in TÜRSAK Vakfı’nın Instagram hesabından canlı gerçekleştireceği söyleşinin ardından program, vakfın YouTube hesabı üzerinden devam ettirilecek.

Basın Bülteni

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