Başka Sinema Salonda Gösterimleri Devam Ediyor

Sinemaların geçici olarak kapalı olduğu yaşamakta olduğumuz süre içerisinde Başka Sinema, seyircisiyle #başkasinemasalonda projesiyle buluşmaya devam ediyor. Sistemden ulaşılabilecek, yeni filmler önümüzdeki haftalarda da seyircilerin salonlarına konuk olacak. Başka Sinema Salonda kapsamında seyircilere bir de güzel sürpriz var, 24 Nisan itibariyle her hafta Instagram IGTV ve Youtube üzerinden Ceylan Özgün Özçelik’in sunduğu En Başka Yeri programı ile izleyiciler haftanın filmlerine detaylı bir bakış atma şansı yakalayabilecekler.