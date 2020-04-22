18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali Ertelendi

Bu yıl Bakırköy Belediyesi, BASAD Bakırköylü Sanatçılar Derneği, Çevre Film ve İstanbul Kültür üniversitesi Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile yapılan, Türkiye’nin ilk ve tek çevre temalı kısa film etkinliği 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali dünyada ve ülkemizde son gelişen durum ve olağan koşullara geçilme süresinin belirsizliğini koruması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Festival kapsamında çocuklara yönelik film gösterimleri ise www.cevrefilm.org adresinde izleyicilere açıldı. Ayrıca, 18. uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nin film kataloğu da dijital olarak web sitesinde sinemaseverlerin kullanımına sunuldu.

Basın Bülteni

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