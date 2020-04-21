Umut Demirdelen’i Kaybettik

Dizi ve sinema filmi oyuncusu Umut Demirdelen, 21 Nisan 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Tanrı Misafiri, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Bizim Sokak, Küçük Besleme, Üvey Baba, En Son Babalar Duyar, Sır Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Gizli Dünyalar, Avrupa Yakası, Yalancı Yarim, Kadın İsterse, Beşinci Boyut, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi: Pusu, Kurşun Bilal gibi unutulmayan dizilerde oynayan Umut Demirdelen’in az sayıdaki sinema filmleri arasında Şöhret Tutkusu, Karanlık Sular, İş, Derviş, Abdülhamit Düşerken, Zincirbozan, Karantina XII gibi filmleri hatırlanıyor. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.