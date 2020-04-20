TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında Senaryo Sohbetleri: Senaryoda Fikir Kadar Sunulma Şekli de Önemlidir

DenizBank ve TÜRSAK – Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen Senaryo Sohbetleri programının ilki TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı; her Salı ve Cumartesi akşamı 21:00’da yayınlanacak programın ilk bölümünün konusu “Yapımcı Gözüyle Senaryo” oldu. Programın ilk konuğu ise TÜRSAK Vakfı Başkanı ve Yapımcı Elif Dağdeviren’di. Programın ilk bölümünde Dağdeviren senaryo ve yapımcı ilişkisine dair soruları cevapladı.

Bora Talat Oyacı



Bora Talat Oyacı – Elif Dağdeviren

