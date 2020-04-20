Senarist ve Yönetmen Burak Aksak’ın Kitabı Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz Storytel’de

Senarist ve Yönetmen Burak Aksak’ın kitabı Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz, Levent Can’ın seslendirmesiyle Storytel’de erişime açıldı. Kitap okurunu, görmezden geldiği şeylerle yüzleşmeye çağırıyor. Bana Masal Anlatma ve Kara Bela filmleriyle tanıdığımız Aksak, önsözünde kitabı yazma nedenini, “Bu kitap, kavgalı olduğum hayatla barışma çabalarımın toplamıdır. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım, hatalarım, doğru bildiğim yanlışlarım, sahip çıkmaya çalıştığım umutlarım, sevdiklerim, kayıplarım var bu kitabın içinde.” sözleriyle açıklıyor.

İlanlar

