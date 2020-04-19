Hikmet Dikmen’i Kaybettik

Beyoğlu Emek Sineması’nın efsane müdürü Hikmet Dikmen, 19 Nisan 2020 Pazar günü saat 13:00 sularında hayatını kaybetti. Ülkemizin en bilinen ve sevilen, kapısı sokağa açılan salona sahip Emek Sineması’nda uzun yıllar müdürlük yapan Dikmen, seyircilere gösterdiği olağanüstü saygı ve sevgisi ile örnek İstanbul Efendisi olarak biliniyor ve herkes tarafından çok seviliyordu. 1933 yılında doğan Hikmet Dikmen’in cenazesi 20 Nisan 2020 Pazartesi günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.