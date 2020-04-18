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Köprüde Buluşmalar’da Ödüller Sahiplerini Buldu

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, 14 – 17 Nisan tarihlerinde çevrimiçi platformlarda gerçekleştirildi. Sinemacıların projelerinin geliştirmelerine destek olan Köprüde Buluşmalar’da ödüller törenle sahiplerini buldu.

  • Basın Bülteni 
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