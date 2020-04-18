Köprüde Buluşmalar’da Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, 14 – 17 Nisan tarihlerinde çevrimiçi platformlarda gerçekleştirildi. Sinemacıların projelerinin geliştirmelerine destek olan Köprüde Buluşmalar’da ödüller törenle sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

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