İki Gözüm Ahmet Seyircisine Kavuşuyor

İki Gözüm Ahmet filminin iki buçuk ay önce, 07 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenirken, Ahmet Kaya’nın varislerinin talebi üzerine “ihtiyati tedbir” kararı alınmıştı. Filmin yapımcılarının karara itirazları sonucu görülen davada hakim kararında bir değişiklik yapmayarak “ihtiyati tedbir” kararının devamına hükmetmiş, film vizyona girememiş, yargılama süreci, bir üst mahkemeye taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. İki Gözüm Ahmet filminin vizyona girmesi için hiçbir engel kalmadı ve film özgürlüğüne kavuştu.