Ankara Uluslararası Film Festivali, 30 Yılın Öyküsü Belgeseli Yayında

31. Ankara Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısında gösterilmesi plânlanan, festivalin 30 yılını anlatan 30 Yılın Öyküsü belgeselinin gösterimi, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle festivalin de ertelenmesiyle yapılamadı. Festival yönetimi, salgının geçmesini evlerimizde zorunlu kalarak geçirdiğimiz bu günlerde izleyicileri için belgeseli erişime açtı. Festivalin 30 yılına tanıklık etmiş, anılarını paylaşan festival dostlarının yer aldığı belgesele Youtube üzerinden, festival web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Basın Bülteni

Belgeseli izlemek için tıklayınız.

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