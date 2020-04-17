Seyhan Karabay’ı Kaybettik

Müzisyen, oyuncu Seyhan Karabay, 17 Nisan 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. Karabay, 1968 – 1970 yılları arasında Cem Karaca ile beraber Apaşlar grubunda gitar çaldı. 70’te ise yine Cem Karaca ile Kardaşlar grubunu kurdu. Gerçek, Unutama Beni, Çirkef, İzin, Şaşkın Damat, Şehvet Kurbanı Şevket, Darbe, Kime Niyet Kime Kısmet, Çizmeli Kedi, Mağlup Edilemeyenler, Kızını Dövmeyen Dizini Döver, ikimiz de Sevdik gibi sinema filmlerinde de oynayan Seyhan Karabay, 1983 yılından beri Bodrum’da yat kaptanlığı ve tekne kiralama gibi işler yapıyordu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.