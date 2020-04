Pera Film’den Yeni Online Program: Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann

Pera Müzesi Film Programları, sinema salonlarının geçici bir süre için kapalı olduğu bu dönemde, sinemaseverlere online seçkiler sunmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen belgesel film yapımcısı ve yönetmenlerinden Tomer Heymann’ın, geçtiğimiz Kasım ayında Pera Müzesi oditoryumunda Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann başlığıyla gösterime sunulan belgesel filmleri, bu kez internet üzerinden tüm sinemaseverlerin erişimine açılıyor.

Bu Beni Biraz Korkutuyor (It Kinda Scares Me)



Kağıt Bebekler (Paper Dolls)



Mr. Gaga



Sevgilimi Ben Vurdum (I Shot My Love)



Şimdi Kim Sevecek Beni? (Who’s Gonna Love Me Now?)



Taçsız Kraliçe (The Queen Has No Crown)